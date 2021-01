Con il concerto dell’Epifania si è chiuso il ciclo dei concerti natalizi della Fondazione Ravello con un notevole successo di pubblico. I tre appuntamenti, d’intesa con la presidenza della Regione Campania, hanno dato spazio ad eccellenze consolidate, talenti emergenti e professionalità tecniche della scena artistica regionale.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ Il SuperEnalotto premia la Campania: centrati due 5 da 40 mila euro L'INIZIATIVA La Battipagliese prova a ripartire,costituita l'Asd Orgoglio... L'EPIDEMIA Vaccino Covid, il messaggio da Sarno: «E ora combattiamo ad...

La programmazione, pensata per la prima volta in streaming per il rispetto delle norme anti-Covid e dunque senza il tradizionale pubblico in presenza, è riuscita a connettere una comunità allargata di appassionati non solo della musica di qualità ma anche della suggestione del luogo che la produce, Ravello.

Le distanze imposte si sono così ridotte con le voci di un confronto digitale in più lingue provenienti dai moltissimi spettatori collegati da tutto il mondo. Un modo diverso di stare insieme che, dopo questa fase di sperimentazione, può trasformarsi in un sistema di opportunità su cui vale la pena riflettere per immaginare in futuro nuovi meccanismi di fruizione culturale.

I tre eventi che hanno visto sul palco dell’Auditorium Oscar Niemeyer Peppe Barra con uno spettacolo/concerto con Rosalia Porcaro tratto dalla Cantata dei Pastori, l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta da Jordi con solisti Rosa Feola e Saimir Pirgu, affiancati da Daniela Cappiello e da Sergio Vitale e l’Orchestra Filarmonica di Benevento diretta da Fabio Biondi e la pianista Beatrice Rana hanno registrato 286.000 visualizzazioni con un numero di impressions che ha raggiunto i 582.000 e i 88.900 visitatori unici. A questi dati della piattaforma Vimeo (usata per lo streaming di qualità dei concerti) già molto significativi vanno aggiunti i numeri registrati dalle pagine social del Ravello Festival: le persone raggiunte sono state circa 100.000 con le immagini trasmesse dal portale cultura.regione.campania.it che hanno raggiunto ogni angolo del mondo.

Migliaia inoltre, i commenti arrivati soprattutto su Facebook che hanno sottolineato la bontà dell’iniziativa e l’indiscussa qualità artistica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA