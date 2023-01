Frana di Maratea verso lo stato d'emergenza: resta chiusa la statale tra Campania e Basilicata

Maratea resta in attesa dei fondi per la messa in sicurezza della montagna franata a Castrocucco, lavori necessari anche per il ripristino della viabilità sul tratto della statale 18 sottostante la montagna che si è sgretolata nel novembre 2022 tra Campania e Basilicata.

Lunedì scorso quattro ispettori del dipartimento nazionale di protezione civile hanno tenuto un sopralluogo in tutte le zone delle frane che hanno interessato il comune lucano dal 13 ottobre scorso. Dopo l’ispezione si sono recati in municipio per acquisire la documentazione prodotta durante i tavoli tecnici tenutisi presso la regione Basilicata.

Gli accertamenti eseguiti serviranno a supportare la richiesta dello stato d’emergenza, che il Governo Nazionale pare deciso ad accogliere. I cittadini e gli operatori economici ora confidano in tempi veloci per l’avvio dei lavori.