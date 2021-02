Frana la strada statale 517 che collega la Bussentino con il paese di Torre Orsaia. Disagi alla circolazione per gli automobilisti. La pioggia sta causando non pochi disagi, come del resto già accaduto anche nei giorni scorsi, a sud della provincia di Salerno.

Difficoltà si segnalano anche lungo la provinciale 61, a Castellabate, per la caduta di pietre.

Allarme viabilità anche a Magliano Vetere per le condizioni della SP 13B – S.R. 488 (Ex SS.488).



