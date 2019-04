Furti nelle auto sul litorale di Paestum: tre persone denunciate

Venerdì 12 Aprile 2019, 18:48

Scassinavano le auto parcheggiate lungo il litorale per portare via oggetti di valore: tre persone, due uomini e una donna, sono stati scoperti e denunciati per il reato di furto con scasso dagli agenti del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Capaccio Paestum, guidata dal tenente Antonio Rubini. A far scattare le indagini la denuncia da parte di una donna alla quale era stata rubata una borsa contenente medicinali salvavita.I tre denunciati costituiscono una vera e propria banda dedita ai furti nelle vetture: prima di entrare in azione effettuavano una ricognizione, individuavano la vettura da derubare e poi forzavano la portiera con l'ausilio di un cacciavite. Su disposizione della Procura di Salerno e in collaborazione con i carabinieri, sono state eseguite alcune perquisizioni nei luoghi utilizzati dai tre malfattori come dimore temporanee.Il fenomeno dei furti lungo il litorale purtroppo non si riesce a debellare, nonostante i frequenti interventi delle forze dell'ordine, e aumenta in questo periodo, quando con l'arrivo delle prime belle giornate tante persone si recano in spiaggia.