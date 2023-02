Furto di gruppi ottici sulle Panda, segnalazioni nei comuni dell'Agro nocerino

Diversi gruppi ottici, tra Nocera Inferiore, Pagani e Roccapiemonte, sono stati rubati da altrettante auto nelle scorse settimane.

E' questo l'oggetto di alcune denunce sporte alle forze dell'ordine. In particolare, legate al furto di gruppi ottici posteriori dalle Fiat Panda.

Il timore è che ad agire siano ladri specializzati che smontano pezzi d’auto, facendo razzia di preziosi ricambi, che finiscono con ogni probabilità in un redditizio mercato nero. A dicembre scorso, la Procura di Latina aveva concluso un'indagine per ricettazione e riciclaggio nei confronti di un gruppo di persone specializzate in furti d'auto proprio del gruppo Fiat, in particolare Fiat 500 e Fiat Panda.

L'indagine fece luce su di una serie di furti, avvenuti su commissione, consumati in alcune zone del Lazio, per poi scoprire che le stesse auto venivano poi avviate alla ricettazione e riciclaggio tra le province di Napoli e Salerno. Si indaga ora sugli episodi registrati nell'Agro nocerino, con la speranza - per chi ha denunciato - che si tratti di casi isolati e non di una nuova banda organizzata.