Rubava energia elettrica tramite un sistema occultato all'interno del bar, titolare finisce agli arresti domiciliari. Il blitz dei carabinieri è scattato in seguito a dei sospetti allacci all'interno dei locali di un bar di Sarno, in pieno centro cittadino. I militari di Salerno hanno scoperto l' allaccio abusivo alla rete elettrica per un danno complessivo all'Enel di circa 46mila euro. Attraverso un sofisticato meccanismo, il consumo di energia veniva deviato sul cavo principale senza essere riportato poi sul conteggio del contatore dell’interessato. Il meccanismo era nascosto dietro ad una parete in muratura adiacente al contatore. Il titolare del locale, S.M., 55 anni, dopo il rito direttissimo dinanzi all’Autorità giudiziaria competente, ha patteggiato la pena a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa (pena sospesa).



