Nocera Inferiore: gattini lasciati in un cassonetto dei rifiuti, salvati da un operatore ecologico

Sono stati trovati ieri mattina, a Nocera Inferiore, in zona Piedimonte, tre gattini abbandonati in un cartone nel cassonetto della carta. A lanciare l’allarme è stato un operatore della Multiservice, il quale dopo aver sentito il miagolio dei cuccioli aveva chiesto al collega di fermare le operazioni di pulizia del cassonetto. I tre gattini sono stati tratti in salvo e consegnati ad una volontaria che provvederà ad allattarli ed a sottoporli alle visite e cure veterinarie.

Non è la prima volta, peraltro, che in zona vengono ritrovati gattini abbandonati. Intanto in molti hanno lanciato l'appello per individuare chi possa dare una mano e prendersi cura dei cuccioli, nonché a contribuire alle spese veterinarie. "L'appello è rivolto all'Asl di competenza perché favorisca le cure necessarie o in convenzone con studi veterinari, a rotazione - spiega una volontaria - in quanto non e' possibile poter sostenere sempre privatamente le spese presso i veterinari privati, per gatti randagi ed abbandonati che privi di cure, sono destinati a morire".