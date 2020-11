Urgente bisogno di sangue per la ragazza di 21 anni rimasta gravemente ustionata sabato sera a Teggiano. La giovane, che ha già subito diversi interventi, ne dovrà affrontarne altri nei prossimi giorni e ha bisogno urgente di sangue “0 negativo”. Chiunque abbia la possibilità di effettuare una donazione - fanno sapere i suo i cari - può recarsi all’ospedale “Luigi Curto” di Polla domani mattina, giovedì 12 novembre, dalle ore 8 alle ore 11.30. All’ingresso dovrà essere comunicato il motivo per l’entrata in ospedale per recarsi poi presso il Centro Trasfusionale sito al secondo piano. Bisogna necessariamente specificare a chi è indirizzata la donazione ovvero Federica Tropiano, il nome della giovane, ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli. Per chi, invece, vuol donare il proprio sangue direttamente all’ospedale di Napoli può farlo tutti i giorni, dalle ore 8 alle 12, presso il Padiglione E – Centro Trasfusionale – piano terra.

