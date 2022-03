Salerno, in provincia vendendo abiti contraffatti: condannato

NOCERA INFERIORE. Un anno e due mesi di reclusione, questa la condanna decisa per un commerciante di Nocera Inferiore, che qualche anno fa, fu sorpreso a vendere merce contraffatta delle più prestigiose griffe. Secondo l'accusa, l'uomo possedeva capi d'abbigliamento in quantità che vendeva nella sua attività commerciale, gestita da un parente, a bordo di un furgone con il quale girava e vendeva in diversi comuni della Provincia di Salerno.

A denunciarlo a piede libero furono i finanzieri del comando di Salerno, proprio mentre faceva ritorno a casa. Dentro il furgone, furono trovati e sequestrati centinaia di capi d'abbigliamento risultati falsi, con targhetta a rappresentare la marca e la genuinità del prodotto. Dagli accertamenti che seguirono, l'imputato era anche titolare id un negozio a Nocera Inferiore, all'interno del quale un parente dell'imputato gestiva l'attività.

Da lì la nuova perquisizione e il sequestro di altra merce contraffatta, con i capi d'abbigliamento che presentavano similitudini con quelli sequestrati nell'operazione precedente. I prezzi erano inoltre ridotti rispetto alla tipologia di articoli commercializzati, facendo guerra alla concorrenza. Mentre altri erano sprovvisti di cartellino, così come non erano accompagnati da documentazione che attestava la qualità della merce. Da lì fu denunciata anche una seconda persona. Ora la condanna, di un anno e due mesi, da parte del tribunale di Salerno nei riguardi dell'uomo.