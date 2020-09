Acquista un biglietto "Miliardario" e vince 300 mila euro. A Capitello presso la Tabaccheria Zicarelli la dea bendata ha baciato un uomo di mezza età che con cinque euro si è aggiudicato la bella somma di denaro. Dopo aver grattato è spuntato il 29, uno dei numeri vincenti. Incredulo ha chiesto conferma al titolare della tabaccheria, e l’ha fatto davanti agli occhi di altri clienti che si trovavano all’interno del locale.



Il fortunato scommettitore è stato quindi identificato. E’ sicuramente un cittadino del Golfo di Policastro non è uno scommettitore assiduo. Il biglietto “ Miliardario “ che ha acquistato lunedì mattina, probabilmente è stato uno dei pochi grattati per sfidare la fortuna. E’ in tanti sono corsi in tabaccheria per ammirarlo.



Molti oltre ad ammirare il biglietto vincente hanno fatto ingresso in tabaccheria ed hanno acquistato un Miliardario, ma la dea bendata non si è ripresentata.

