Poco prima di mezzanotte di ieri la Martine A è arrivata nel golfo di Salerno con i 212 container di rifiuti partiti dal porto di Sousse, in Tunisia.

La nave della Compagnia Arka è in rada in attesa delle autorizzazioni per entrare in porto e scaricare i rifiuti che poi saranno destinati all'area militare di Persano nel comune di Serre. A Serre intanto si solleva la protesta, oggi è previsto un consiglio comunale monotematico proprio sul caso dei rifiuti.