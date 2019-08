Giovedì 8 Agosto 2019, 13:00

Lo hanno bloccato in strada e portato via 300 euro dal portafoglio, ma dopo attente ricerche dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva sono stati indivuati e arrestati per rapina: si tratta di due padulesi di 22 e 33 anni.