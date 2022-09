Auletta, in pensione dopo 28 anni il comandante dei carabinieri

Dopo oltre 40 anni di carriera nell'Arma, 28 dei quali trascorsi come comandante della stazione dei carabinieri di Auletta (se non è un record poco ci manca), il maresciallo Domenico Verrone va in pensione. Una figura storica sia dell'Arma sia della comunità di Auletta che proprio nel giorno del suo compleanno è andato in pensione. Un evento celebrato in luogo che il maresciallo ha "protetto" da quasi tre decenni: all'ombra della Grotta di Pertosa e Auletta.

Sposato e padre di un figlio, il maresciallo Verrone, nato a Palermo il 31 agosto del 1962 tra le altre cose è stato insignito del titolo di cavaliere all'ordine al merito della Repubblica italiane e della Medaglia Mauriziana per i 10 lustri di carriera. Verrone ha salutato con la frase di San Paolo "Ho combattuto la mia buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Dopo 40 anni, 3 mesi e 6 giorni è terminata la mia avventura nelle file dell’Arma dei Carabinieri. Quando si termina una carriera si lasciano indietro tanti ricordi ed esperienze belle, dure ed anche tristi ma di certo ne è valsa sempre la pena. Si lasciano colleghi, amici, e, perché no, anche qualche nemico, ma non si lascia mai il senso di appartenenza e l’orgoglio di aver indossato una divisa prestigiosa andando avanti comunque anche quando le condizioni facevano dubitare se ne valeva ancora la pena. Il traguardo comunque è stato raggiunto".