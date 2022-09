Estorsioni e traffico di droga nell'Agro nocerino-sarnese: 9 arresti

Estorsioni e traffico di stupefacenti nell'Agro nocerino-sarnese. Queste le accuse nei confronti di 9 persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Dda salernitana ed eseguita dai Carabinieri del Comando provinciale di Salerno.

L'operazione è stata eseguita in vari comuni della provincia di Salerno e in altre località del territorio nazionale. Sono in corso anche perquisizioni personali e locali a carico degli arrestati e di altre persone indagate in stato di libertà.