Giovedì 30 Agosto 2018, 19:46

CENTOLA - Attimi di paura questa mattina a Foria di Centola. Un’abitazione sita all’interno di un parco residenziale, è andata a fuoco. A causare l’incendio è stata un’improvvisa fuga di gas. All’interno una famiglia del napoletano, proprietaria di una delle villette a schiera presenti all’interno del Parco Palinuro.Per fortuna gli occupanti si sono accorti di quanto stava accadendo e sono riusciti a mettersi in salvo e a far scattare l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro e gli uomini della Protezione Civile di Centola – Gruppo Lucano che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.