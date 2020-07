Un drammatico incidente stradale si è verificato la notte scorsa, a Nocera Inferiore. Cinque le persone ferite e finite in ospedale. Le condizioni non sarebbero gravi per almeno tre dei coinvolti, ma resta la prudenza e il protocollo di osservazione a causa dei traumi riportati per i casi più gravi.

Erano da poco trascorse le 3 di notte, quando lungo via Atzori, sull'ex Statale 18 al confine con Nocera Superiore, un'Alfa Romeo è finita a grande velocità a ridosso di un muro esterno di un'abitazione. L'impatto è stato violento, visti i danni riportati dal veicolo. A bordo c'erano cinque giovani, tra cui un ragazzo che ha rimediato fratture all'altezza del bacino. Pare si trovasse a fianco del conducente. Si trova ricoverato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, insieme ad una ragazza, le cui condizioni sono migliori rispetto a quelle dell'amico. La prima ha riportato ferite al volto, mentre una seconda ragazza delle escoriazioni al collo.

Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità nei riguardi di chi guidava, con il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore. Forse l'alta velocità del veicolo a ridosso di una curva, viene ipotizzata tra le cause dell'incidente. Sul posto erano poi giunte tre ambulanze e due auto dei carabinieri.

