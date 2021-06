Incidente a Nocera Superiore: auto sfonda recinzione, tre feriti

Sono tre i feriti a seguito di un incidente avvenuto ieri in via Petrosini, a Nocera Superiore. La visibilità scarsa dell'incrocio che si raggiunge dal ponte di San Pietro sarebbe stata la causa del sinistro unita probabilmente al mancato rispetto della velocità da parte di uno dei due veicoli. Il risultato è che entrambi si sono scontrati, con un bilancio finale di tre persone rimaste contuse. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno soccorso i conducenti delle auto, per trasportarli poi in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

I soccorritori, una volta giunti sul luogo dell'incidente, hanno trovato una Opel Corsa al centro dell'incrocio con la parte anteriore del veicolo danneggiata, mentre una Lancia, dopo aver invaso il marciapiedi, era andata a sfondare la recinzione di un fabbricato situato a ridosso del ponte. In quel momento non c'erano pedoni che transitavano. Da tempo viene segnalata e denunciata la pericolosità di quell'incrocio, che ha provocato decine di incidenti, anche in più giorni consecutivi. In quella zona è prevista tuttavia l'installazione di alcuni semafori che dovrebbe regolare il flusso e il transito dei veicoli, con la speranza di evitare scontri tra auto, scooter o altro. Gli impianti dovrebbero essere almeno sei.