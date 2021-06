Canoa si rovescia sul Mincio: un morto e un ferito in gravi condizioni

Verona, una canoa con tre persone a bordo si è rovesciata sul fiume Mincio: è di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio di un incidente che ha coinvolto questo pomeriggio la piccola imbarcazione lungo il fiume Mincio a Valeggio. La canoa, per cause ancora da accertare, si è improvvisamente rovesciata. Uno degli occupanti è annegato, un'altra persona è stata riportata a riva, in gravi condizioni, dai vigili del fuoco, intervenuti con i sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.

Le ricerche sul fiume

L'incidente è avvenuto in un tratto del fiume a sud di Borghetto sul Mincio, uno delle frazioni storiche più belle d'Italia, nel territorio di Valeggio. I vigili del fuoco hanno perlustrato a lungo il corso d'acqua, dato che nei momenti concitati del soccorso non è stato possibile escludere che vi potesse essere un quarto occupante della canoa.

Un uomo si è tuffato per salvarli

L'incidente alla canoa sul Mincio costato la vita oggi ad un turista - ferito l'altro uomo che era con lui - ha visto anche il coraggioso tentativo di una persona tuffatasi nel Mincio per cercare di salvare, senza riuscirvi, i due canoisti.

La terza persona, il soccorritore, si trovava a riva, esausto, mentre in acqua galleggiava esanime l'uomo che poi, dopo lunga rianimazione, è stato trasportato in elicottero all'ospedale. È la ricostruzione fornita dal Soccorso alpino e speleologico del Veneto.

La vittima, invece, si trovava più a valle. Il corpo si era fermato all'altezza di una briglia, ed è stato recuperato sempre con un verricello dall'elicottero di Verona Emergenza.