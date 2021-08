Incidente a Teggiano: in rianimazione un giovane del Vallo di Diano

Incidente questa notte a Teggiano dove - per cause in corso di accertamento - un'auto guidata da un giovane del Vallo di Diano è andata fuori strada dopo aver impattato contro un palo della luce. Alla guida della vettura una persona di Polla che è stata trasportata all'ospedale Luigi Curto di Polla.

Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e il 118. Il ferito è stato tirato fuori dalle lamiere della vettura e poi ricoverato nel nosocomio valdianese.

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.