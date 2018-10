Lunedì 15 Ottobre 2018, 06:25

Quella per le moto era una passione che lo aveva mosso sin da ragazzino. Passione che l’ha tradito strappandolo alla vita in un momento di svago e divertimento. La comunità battipagliese piange Antonio De Sarlo, il 18enne figlio dell’omonimo noto imprenditore della cittadina della Piana del Sele che gestisce un gruppo di aziende che si occupano del trasporto dei rifiuti e alcuni distributori di carburanti ubicati a Battipaglia e fratello del capitano della Primavera della Salernitana, Pasquale. La notizia ha iniziato a circolare velocissima sin dall’alba di ieri mattina. La famiglia De Sarlo è stata colpita dalla terribile tragedia nella notte, quando ha avuto inizio l’andirivieni dalla sala mortuaria del Ruggi, messaggi postati sulle bacheche social della vittima e dei familiari, telefonate incredule tra amici e compagni di scuola. Antonio era un giovane allegro e spensierato, amava vestirsi e presentarsi bene, amava alla follia le motociclette e in generale i motori. Aveva frequentato il liceo scientifico Enrico Medi di Battipaglia ma dopo una bocciatura aveva scelto di trasferirsi al liceo Regina Margherita di Salerno. Aveva coronato un piccolo sogno quando aveva cominciato a gareggiare a bordo di moto da cross e, quando era libero dai suoi impegni sportivi, non perdeva una partita del fratello Pasquale a cui, nella giornata di ieri, è giunto anche il cordoglio della società di Lotito e Mezzaroma: «La Salernitana 1919, la proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff – si legge in un breve comunicato stampa diramato dagli organi ufficiali della società sportiva - con profondo cordoglio si stringono attorno al dolore che ha colpito il capitano della Primavera Pasquale De Sarlo per la scomparsa del caro fratello Antonio».