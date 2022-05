Coinvolto in incidente, fugge: ferite mamma e figlia di 10 anni

Si è scontrato con un'auto con a bordo mamma e figlia di Polla allo svincolo autostradale. Un impatto abbastanza forte. L'auto con a bordo le due donne è rimasta ferma, il veicolo sul quale viaggiava lui ha continuato a camminare. Lui è un giovane sconosciuto sulle cui tracce ci sono i carabinieri della stazione di Polla perché si è fermato dopo pochi metri, è sceso dalla vettura (quella di colore bianco sullo sfondo della foto) e, probabilmente preso dal panico, prima ha fatto alcuni passi per avvicinarsi all'altro mezzo, poi è tornato indietro, si è messo in auto ed è andato via. Le due donne ferite sono state soccorse prima dal conducente di un'auto che era alle loro spalle (di colore rosso) e poi dal personale del 118.

Sono state portate, la mamma di circa 50 anni e la piccola di circa 10 anni, al vicino ospedale Luigi Curto di Polla con una prognosi di sette giorni ciascuna. È stata quindi presentata denuncia ai carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Fabio D'Agostino e sono partite le indagini dei militari sotto il comando del capitano Roberto Bertini per cercare di individuare il presunto pirata della strada. Sono state raccolte diverse immagini e video, in uno di questi si nota proprio il giovane appena sceso dalla vettura e poi il suo ritorno in auto con conseguente allontamento dal luogo dell'incidente.