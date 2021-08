Scontro tra due auto e un furgoncino con nove persone a bordo sull'A2

Ancora un incidente stradale lungo l'autostrada che attraversa il Vallo di Diano. Qella notte, sull’A2 del Mediterraneo, in direzione sud, tra Polla ed Atena Lucana un furgone con 9 persone a bordo e due automobili, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati.

Ad avere la peggio il conducente di una delle due vetture che ha riportato traumi più seri. Un’intera famiglia è stata trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla insieme al passeggero di un’auto.

APPROFONDIMENTI CORREZZOLA Si schianta contro un platano: gravissimo il conducente LO SCHIANTO Napoli, incidente sull'asse mediano: furgone sbanda e finisce...

Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi. Sul posto la Polizia Stradale del distaccamento di Sala Consilina, i tecnici dell’Anas e il soccorso Aci Global D’Amelio per il recupero dei veicoli incidentati.