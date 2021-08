Si schianta contro un platano: gravissimo il conducente

CORREZZOLA - Oggi 16 agosto, alle 7 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rebosola a Correzzola per un'auto finita contro un platano, che dopo l'impatto ha avuto un principio d'incendio: ferito gravemente il conducente. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno spento del tutto il principio di incendio, già abbassato da alcuni passanti con degli estintori. Il personale della squadra ha poi estratto il conducente, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del SUEM e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.

