Giovedì 11 Aprile 2019, 11:33

Incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale che collega Campagna a Contursi Terme. Due auto, una Lancia Y e una Fiat 500, forse per l'asfalto bagnato dalla pioggia, si sono scontrate. I conducenti di entrambi i veicoli sono stati soccorsi dai volontari dell'associazione Vopi e sono stati trasportati con le ambulanze all'ospedale di Eboli dove sono stati ricoverati. Sul posto le forze dell'ordine per stabilire la dinamica del sinistro stradale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza una delle due auto coinvolte nell'incidente stradale che perdeva carburante e c'era il rischio di un incendio.