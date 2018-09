Lunedì 10 Settembre 2018, 18:38

Imprenditore di Montecorvino Rovella denunciato dai carabinieri per sfruttamento di manodopera e favoreggiamento per la permanenza di un clandestino in Italia. L'episodio è accaduto a Muro Leccese dove l'uomo di Montecorvino Rovella M.D., 58enne gestisce un'azienda agricola a Muro Leccese, i militari hanno proceduto al controllo di un cittadino indiano 35enne, senza fissa dimora, sprovvisto di documenti e di permesso di soggiorno ed hanno accertato che l’uomo stava svolgendo attività lavorativa irregolarmente. Il cittadino extracomunitario, sottoposto a fermo per l’identificazione, è stato successivamente condotto presso l’ufficio immigrazione della Questura di Lecce per provvedere alla sua espulsione.