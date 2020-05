LEGGI ANCHE

Veleni nel fiume Sarno,, impegnati nei mesi scorsi in operazioni di pulizia del Rio Sguazzatoio e in campagne di sensibilizzazione. In tre giorni raccolte 8mila adesioni. Obiettivo dare forza alla denuncia indirizzata all'Arpac, al ministero dell'Ambiente e alla Regione.«Il lockdown imposto per la pandemia del Coronavirus - spiegano - ci ha dimostrato che la causa dell'avvelenamento del Fiume Sarno è dovuta agli scarichi illeciti. In questi giorni abbiamo visto acque limpide per molti tratti e non si sentivano più odori forti provenienti dagli scarichi. All'apertura delle fabbriche e di molte altre attività, si ripropongono acque torbide e avvelenate. Ora è arrivato il momento di mettere in atto un'azione forte contro le istituzioni».