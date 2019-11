Choc questa mattina alla stazione ferroviaria di Angri dove un 17enne è stato investito da un treno nel tentativo di salire a bordo. Secondo le testimonianze di altri viaggiatori presenti in stazione, il ragazzo stava correndo per raggiungere un treno sul primo binario quando è stato travolto da un altro convoglio in transito in quel momento che lo ha investito scaraventandolo sulla banchina ferroviaria.

A darne conferma è stata con una nota Trenitalia, che ha informato i passeggeri che a causa di un investimento la circolazione sulla linea Salerno-Napoli è sospesa in entrambi i sensi di marcia.

Sono inoltre in corso accertamenti dell'autorità giudiziaria. Il giovane è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Nocera Inferiore per essere sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Le sue condizioni sono gravi.



