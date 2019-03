Venerdì 1 Marzo 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condanna definitiva per l’ex comandante della Forestale di Foce Sele, Marta Santoro. I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la sentenza, emessa lo scorso anno dalla Corte di appello di Salerno, a sei anni e sei mesi. Ora si attende la notifica dell’atto e per l’imputata (difesa dagli avvocati Michele Sarno e Paola Balducci) si apriranno le porte del carcere. Tredici le ipotesi di concussione, tentata o consumata, rimaste in piedi a suo carico: in primo grado, al termine del rito abbreviato celebrato davanti al gup Donatella Mancini, per quattro capi d’imputazione infatti venne assolta e condannata ad otto anni e quattro mesi per gli altri tredici. Condanna che venne ridotta, lo scorso anno, in Appello (i giudici confermarono i capi d’imputazione ma ricalcolarono la pena riducendola di un anno ed otto mesi) e ora resa definitiva dalla sentenza della Suprema Corte che ha emesso il verdetto definitivo nella tarda serata di mercoledì.