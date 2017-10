La controversia sull'uscita da scuola, a Nocera Inferiore ragazzini e genitori protestano

Sabato 21 Ottobre 2017, 12:44 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 12:44

Un lungo e variopinto corteo ha attraversato questa mattina le strade di Nocera Inferiore. Era composto dai bambini che frequentano le scuole elementari e dai ragazzini delle scuole medie accompagnati dai loro genitori. Chiedono la revoca della circolare ministeriale che obbliga gli insegnanti a consegnare, all'uscita da scuola, i ragazzi, fino a 14 anni di età, ai loro rispettivi genitori. Una polemica che sta coinvolgendo tutta Italia per una sentenza della Cassazione e la conseguente direttiva del Miur. I genitori, soprattutto coloro i quali lavorano, non sono d'accordo. Così come gli insegnanti che non intendono fare i custodi degli alunni al di fuori delle mura scolastiche. A Nocera Inferiore ad oggi soltanto il quinto istituto comprensivo ha adottato il provvedimento, gli altri quattro lo faranno dal prossimo 6 novembre. L'amministrazizone comunale sta cercando di predisporre un piano per garantire la sicurezza dei ragazzi con un vigile davanti ad ogni scuola e a chiedere alle associazioni di volontariato di protezione civile di portare a casa gli alunni nel caso i genitori fossero impossibilitati ad attenderli alla fine delle lezioni. «Non vogliamo creare - era lo slogan più gettonato - una futuro da bamboccioni per i nostri figli»