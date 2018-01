La Dieta Mediterranea on Table & Tablet. Opportunità di lavoro per i giovani Cilentani

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 19:17

La Fondazione Alario per Elea-Velia seleziona 12 volontarida impiegare in 2 progetti di Servizio Civile Nazionaleper l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – PON IOG – nell’ambito delle finalità istituzionali individuate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.I 2 progetti - volti a favorire il recupero, la tutela e la divulgazione del patrimonio materiale e immateriale legato alla Dieta Mediterranea, anche attraverso l’educazione al modello alimentare mediterraneo e l’utilizzo delle più moderne tecnologie informatiche e multimediali - riguardano il settore della valorizzazione storie e culture locali e quello dell’educazione al cibo.La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari spetta un assegno mensile di 433,80 euro.Possono partecipare alle selezioni i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, siano iscritti al programma europeo Garanzia Giovani e – in qualità di NEET [Not (engaged in) Education, Employment, Training] – siano disoccupati o inoccupati e non inseriti in un percorso di istruzione e/o formazione.Scadenza presentazione domande: 5 febbraio 2018, ore 14:00.