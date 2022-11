La prima nevicata sulla vetta della Campania

La prima neve sulla vetta della Campania, il Monte Cervati a Sanza. Durante la notte da quota 1100 e fino ai 1898 sul livello del mare si sono imbiancati con una coltre di neve, restituendo uno spettacolo straordinario all’alba con i color del mattino.

Già in azione l’Ufficio di promozione turistica del Comune unitamente all’Associazione Tre T del Cervati e la coop.

Quota 1898 per offrire ospitalità ai turisti che decideranno di vivere una giornata, oppure una nottata pernottando in quota nelle baite in legno del Comune di Sanza. Il sistema turistico locale offre l’organizzazione di passeggiate ed escursioni lungo i sentieri del Cervati; ciaspolate sulla neve; escursioni in Quad fino alla località Vallevona.

Intanto dal punto di vista meteo: rientra l'allerta sui fiumi del Vallo di Diano, ora si contano i danni.