Vibonati, lavori di scavo a pochi metri dal mare: denunciata una persona per abusivismo

I Militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro diretti dal Tenente di Vascello Samantha Losito, insieme ai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sapri diretti dal Sottotenente Nunzio TricoliI, nell’ambito di attività di Polizia Giudiziaria volta alla tutela del demanio marittimo, sono intervenuti in località Parco Marinella del Comune di Vibonati, riscontrando l’esecuzione di lavori di escavo e di movimentazione di terra, eseguiti a pochi metri dal mare attraverso l’uso di mezzi meccanici e realizzati in totale assenza di permessi ed autorizzazioni, in violazione della normativa vigente in materia urbanistica, paesaggistica e demaniale.

Da ulteriori accertamenti tecnici eseguiti a cura di personale debitamente incaricato, sono altresì emersi profili connessi alla tutela della pubblica e privata incolumità in considerazione del rischio di frana del terreno oggetto dei lavori di cui sopra.

L’area, pari a circa 500 mq, è stata sottoposta a sequestro penale insieme al mezzo meccanico impiegato, da parte dei militari della Guardia Costiera di Palinuro e della Guardia di Finanza di Sapri che hanno operato in modo congiunto.

I provvedimenti sono stati già convalidati dall’ autorità giudiziaria di Lagonegro.

Alla persona denunciata sono stati contestati i reati di deturpamento di bellezze naturali, nonché reati in materia di edilizia, paesaggistica, demaniale e ambientale.