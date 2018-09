Domenica 30 Settembre 2018, 15:33

Lavori abusivi in via Santa Maria, dopo i sigilli di sequestro arriva la demolizione. La procedura è stata avviata dal responsabile dell'ufficio tecnico in seguito ai controlli del personale e degli agenti della polizia locale, dai quali è emersa la presenza di un fabbricato a uso residenziale costruito senza licenza, e di un casotto in legno. I proprietari dovranno demolire il manufatto a proprie spese entro novanta giorni. In caso contrario sarà l'ente a eseguire gli interventi in danno.