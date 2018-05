Insegnanti aggrediti, le scuole scendono in piazza

Venerdì 18 Maggio 2018, 19:14 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 19:14

Eboli. Le scuole scendono in piazza contro le aggressioni agli insegnanti. Ad annunciarlo questa mattina è il professore Nicola Giordano, docente di tecnologia, aggredito pochi giorni fa dal papà di un alunno. "C'è un accordo per una manifestazione, la terremo venerdì 25 maggio in piazza della Repubblica" spiega Giordano.Nella piazza centrale scenderanno alunni e insengnati delle scuole Giacinto Romano e Pietro da Eboli. Nei prossimi giorni si attende l'adesione degli altri istituti ebolitani: "non sarà una manifestazione di solidarietà per Nicola Giordano- spiega il prof malmenato- ma un'iniziativa contro tutte le violenze che avvengono in classe, nei corridoi e davanti gli istituti scolastici". Alla manifestazione parteciperanno le forze politiche e il mondo del volontariato.