Mercoledì 5 Giugno 2019, 13:24

Litiga con i vigili urbani e mette il Tir di traverso sull’ex statale 18 bloccando il traffico. E’ successo questa mattina a Nocera Inferiore nei pressi dello casello autostradale della A3 Napoli Salerno. Due uomini della polizia locale sono intervenuti per fermare il mezzo che, nonostante il divieto previsto dall’ordinanza antismog, ha utilizzato lo svincolo in uscita.L’autotrasportatore, visibilmente irritato, ha deciso di ingombrare con il proprio mezzo la strada bloccando la circolazione. Il traffico è rimasto nel caso per diversi minuti fino a quando, sollecitato anche dall’intervento di un pattuglia inviata dal comando della polizia locale, l’autista ha rimosso il mezzo liberando la strada. Si è poi recato al municipio per protestare contro il divieto e l’atteggiamento definito eccessivamente sanzionatorio dei vigili urbani. L’ordinanza che vieta i mezzi pesanti in uscita al casello di Nocera è stata emessa per ridurre lo smog ed in particolare le polveri sottili. Resterà in vigore sino al prossimo 31 gennaio. In prefettura a Salerno sono in corso delle riunioni tra i sindaci dell'agro nocerino per individuare una strategia comune per fronteggiare il traffico eccessivo che sta provocando lo sforamento dei livelli di polveri sottili.