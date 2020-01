© RIPRODUZIONE RISERVATA

Replicare i risultati dello scorso anno è difficile, ma non impossibile. Di doti di bravura non ce ne sono. Si tratta solo di fortuna, tanta. E, nella scorsa edizione della Lotteria Italia , nel Salernitano parecchia si è concentrata nel Salernitano, come anche in tutta la Campania.. Il secondo, da 2 milioni e mezzo di euro, a Napoli; il terzo, da un milione e mezzo, a Pompei. Numeri che ergono la nostra regione a protagonista indiscussa dell’edizione 2018 della Lotteria Italia con un montepremi complessivo regionale di 9 milioni e 600mila euro, come calcolato da Agipronews. Anche perché, sempre qui, oltre ai premi milionari, sono stati selezionati anche tre premi da 50mila euro e diciannove da 25mila euro.. Una cifra che spinge la nostra provincia al secondo posto in Campania per quantità di biglietti venduti. In prima posizione, Napoli con oltre 295mila ticket; poi, Caserta con 92mila, Avellino con 57mila e Benevento con 20mila. Il bilancio della scorsa edizione rivela che sono stati venduti, in Campania , oltre 558mila biglietti su un totale di poco meno di sette milioni. Nel resto d’Italia, Roma si è confermata la provincia leader nella vendita della Lotteria Italia con 1,1 milioni di biglietti, con un calo del 14% rispetto all’anno precedente. Sul podio delle maggiori vendite, Milano si è classificata seconda con circa 545mila tagliandi (-18,4%), Napoli terza con quasi 296mila biglietti venduti, come detto, e con un calo del 19%. In top five si sono piazzate anche Bologna (229mila biglietti, -19%) e Torino (219mila).Per l’edizione di quest’anno, la cui estrazione andrà in onda stasera nel corso della trasmissione televisiva Rai «Soliti Ignoti - Il Ritorno», risultano venduti, come riporta Agripronews, sei milioni e 700mila biglietti, per un incasso di 34 milioni di euro circa. Numeri pressoché stabili rispetto allo scorso anno, quando i biglietti furono 6,9 milioni e l’incasso si attestò a 35 milioni di euro. La riduzione (del 3% circa), secondo gli analisti, è dovuta essenzialmente alla decisione di togliere, dal biglietto della Lotteria, il «gratta e vinci» abbinato. Nell’epoca del «grattino», la Lotteria ha fatto registrare vendite sempre superiori agli otto milioni di biglietti. Tempi comunque lontani dagli anni Ottanta e Novanta, ricordano gli esperti, quando le vendite erano anche superiori ai 30 milioni di biglietti. Il record assoluto risale al 1988 con 37,4 milioni di tagliandi staccati.