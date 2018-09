CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Settembre 2018, 12:00

PAGANI - Nessuna autopsia per Maria Ferraioli e sua figlia Umile Bonin, trovate morte giovedì mattina in via Malet. Ieri pomeriggio le salme sono state liberate; il sostituto di turno della procura di Nocera Inferiore Angelo Rubano ha firmato il nulla osta per la sepoltura. Oggi, alle 16,30, i funerali, nella basilica di Sant'Alfonso. A celebrare il rito sarà padre Paolo Saturno, amico e padre spirituale delle due donne. Per l'autorità giudiziaria, quindi, il quadro della tragedia è chiaro a sufficienza per ritenere chiuso il caso.Si conferma l'ipotesi del duplice suicidio maturato in un contesto familiare segnato dalla piaga della depressione. Nessun dubbio sulla ricostruzione dei fatti inizialmente ipotizzata dai carabinieri: Maria Ferraioli, 68 anni, ex infermiera, da tempo in pensione, si è lanciata nel vuoto dopo aver trovato nel letto della sua camera il corpo senza vita della figlia 29enne Umile, uccisa da un'overdose di psicofarmaci. La scelta estrema di una mamma, che non ha retto al dolore della morte di sua figlia, alla quale era legata da un rapporto simbiotico. Ne avevano passate tante insieme e da anni Maria e Umile facevano i conti con la depressione, quel male oscuro che gli inglesi chiamano Black Dog, quel cane nero che aveva trasformato la loro vita in un vero inferno. L'ex infermiera si era separata da tempo. Tale evento aveva compromesso l'equilibrio di una famiglia, acuendo soprattutto in Umile uno stato depressivo che si è aggravato negli ultimi anni.