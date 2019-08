Sabato 17 Agosto 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 07:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un dramma nel mare della Costiera Amalfitana. La nuova tragedia, peraltro a distanza di soli due giorni dalla morte dello sfortunato 83enne alla vigilia di ferragosto a Cetara, si è consumata ieri pomeriggio nello specchio di mare compreso tra Positano e Praiano. Qui, in seguito a un malore ha perso la vita un turista canadese di 46 anni, che a quanto pare stava nuotando nel tratto poco oltre la spiaggia di Laurito. A lanciare l’allarme sarebbero stata la moglie e la figlia e immediatamente a prestare soccorso all’uomo è giunta una imbarcazione partita dal vicino lido alle porte di Positano. Immediatamente è sono stati allertati i soccorsi che hanno raggiunto il molo di Positano. Qui ad attendere l’uomo c’erano i sanitari del 118 che hanno cercato invano di rianimarlo. L’uomo era in vacanza in Costiera e pare avesse noleggiato una barca con cui aveva raggiunto in mattinata lo specchio d’acqua antistante Positano. L’uomo si sarebbe sentito male dopo essersi tuffato in mare e ad assistere alla scena sono state proprio la moglie e la figlia che hanno poi chiesto aiuto.