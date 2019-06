CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Giugno 2019, 12:35

C'è chi opta, «per forza», per un bagno in piscina anziché per un tuffo nel mare «sporco» e chi sostiene che «dipende dall'orario per trovare l'acqua pulita». Ma c'è anche qualcuno che, elogiando il ripascimento del litorale dello scorso anno, sottolinea che «da quel momento il mare è un'altra cosa». Insomma, i dati dell'Arpac sulla qualità del mare di Salerno sembrano non trovare, nei bagnanti e nei gestori dei lidi, un riscontro positivo se non per qualche eccezione. Se per gran parte del litorale salernitano il risultato è di «eccellente», sono in tanti a dirsi pronti a smentire le analisi dei tecnici. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, l'acqua del mare di Torrione risultava cristallina. Qualcuno punta il dito contro le correnti che, in determinate ore del giorno, in particolare tra le 11 e le 15, trasportano rifiuti di ogni genere.NEGLI STABILIMENTI«Quest'anno è più sporco rispetto all'anno scorso. Ho trovato, spesso, l'acqua torbida. Il lido, invece, è più attrezzato e pulito», rivela Giusy, studentessa salernitana che frequenta uno stabilimento balneare dell'area che l'Arpac identifica come quella del torrente Mariconda. «Ho trovato il mare molto sporco. Ma, anche l'anno scorso era lo stesso», ricorda Veridiana la quale, però, durante la stagione estiva di quest'anno dice di «essere stata in spiaggia solo due volte. Una volta nei pressi della zona industriale e ho trovato sabbia e mare sporchi; l'altra a Torrione dove il mare era decisamente migliore dell'altra zona».