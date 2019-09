Mercoledì 11 Settembre 2019, 17:03

Ha sfasciato la porta di casa per entrare ed aggredire la moglie da cui si sta separando. L'uomo è stato bloccato giusto in tempo, l'altra notte, dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, che lo hanno anche denunciato a piede libero. Ad allertare la polizia è stata la donna che si era barricata in casa e non ha aperto al coniuge che per tutta risposta ha sfasciato con calci e pugni la porta e stava per aggredire la moglie . Poi, sono giunti i poliziotti ed hanno fermato l'uomo imbestialito.