Masterplan litorale Salerno Sud, presentato il piano per i trasporti

«L'idea di partenza è cercare di guardare con grande attenzione alle criticità e intervenire sapendo che il territorio ha risorse importanti. Il progetto non sarà sulla falsariga del full coast Rimini-Riccione, sarà più allettante e attrattivo per il turismo internazionale di quanto fu fatto 50 anni fa per quel litorale».

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Masterplan litorale, De Luca: «Salerno modello di sviluppo per... IL CASO Rifiuti speciali abbandonati in strada, caccia a un furgone bianco a... L'AMBIENTE Anbi, emergenza siccità al Centro-Sud ma bacini nel Cilento...

Così l'architetto Stefano Boeri ha presentato oggi a Paestum, in provincia di Salerno, il suo progetto preliminare per la parte meridionale della Campania con lavori che si svolgeranno nel quadro del Comitato di Indirizzo del Masterplan Piv Litorale Salerno Sud, coordinati dall'assessore al governo del territorio della Regione Campania Bruno Discepolo e dal delegato del presidente della Giunta regionale per il Masterplan, Franco Alfieri, alla presenza dei sindaci dell'area target (Agropoli, Bellizzi, Battipaglia, Capaccio Paestum, Castellabate, Eboli, Pontecagnano Faiano, Salerno) e dei rappresentanti della Provincia di Salerno.

La presentazione ufficiale è un primo passaggio significativo del gruppo progettuale aggiudicatario della gara, la Rti -Mate Soc.Cooperativa capogruppo mandataria del Costituendo Rti - Studio Silva S.r.l. - FTourism & Marketing di Josep Ejarque - Stefano Boeri Architetti s.r.l., che ha condotto la progettazione con il diretto coinvolgimento delle amministrazioni comunali dell'area. Il Masterplan per la valorizzazione del litorale a sud di Salerno costituisce la seconda fase strategica del piano di sviluppo e riqualificazione della costa campana avviato dalla Regione Campania (il primo intervento nell'area domitio - flegrea) e si caratterizza come un programma di intervento per il litorale compreso tra i comuni di Salerno e Castellabate (oltre 50 km di costa), in linea con le strategie generali dettate dal Ptr per il campo territoriale complesso n. 6 «Costa salernitana», rappresentando un' occasione unica per la valorizzazione di un territorio dal potenziale ambientale e turistico straordinario.

Boeri ha sottolineato che «abbiamo un problema di scarsa qualità ambientale del sistema - ha detto - di una pineta e una macchia Mediterranea incomplete e abbandonate, di ettari di aree degradate, erosione della costa, delle acque. All'interno di un sistema urbano che ha punti di accessibilità complessa e di congestione con aree dismesse, carenza di infrastrutture. Manca anche la riqualificazione di aree e il recupero di strutture chiuse. Ora il lavoro prevede di sgravare il litorale dal traffico pesante, proporre una mobilità con proposte semplici attraverso la metro leggera che arrivi all'inizio del Parco del Cilento oltre Pontecagnano, una mobilità ciclopedonale che connetta i punti di arrivo della metropolitana con il litorale».