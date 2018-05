​Mediterranean Cooking Congress, pomodoro corbarino torna superstar

Festa del corbarino e della Pizza in programma il 29 maggio alle ore 18 al Comune di Corbara, negli spazi antistanti il Palazzo di Vetro. Una festa all'insegna dei prodotti genuini del territorio, organizzata in occasione della V edizione del Mediterranean Cooking Congress, in sinergia con l'Associazione Corbara Excellent, il Comune di Corbara, la società I Sapori di Corbara, le Associazione Pizza Napoletana Gourmet e Non Solo Glutine, la Corporazione Pizzaioli di Tramonti e la società GMA Specialità.



Assaggi completamente gratuiti per promuovere prodotti di qualità e sapori genuini. Per l'occasione interverranno con special guest due esperte di prodotti senza glutine: Cristina Basso che farà degustare la sua montanara con corbarino, e Sara Palmieri che preparerà per l'occasione vari assaggi e ricette di pizza fritta senza glutine con ingrediente principale sempre il corbarino.



Seguiranno gli assaggi di Margherita Corbarì proposta da vari pizzaioli tra cui Ernesto Varricchio di L'Oasi dell'Antica Quercia, Luca Doro di Pizzeria Doro & Dop, Roberto Raccioppoli della Pizzeria Gourmet Abbey Road, ed ancora Capperi che Pizza di Salerno, D&D di Battipaglia, Pizzeria Gourmet di Salerno centro ed una delegazione di pizzaioli di Tramonti. "Sarà la festa della pizza e del corbarino - commenta Carlo D'Amato, Presidente dell'Associazione Corbara Excellent - per l'occasione i ristoranti di Corbara faranno assaggiare piatti della tradizione del nostro territorio con Pasta Artigianale Leonessa. Sarà una celebrazione dei prodotti genuini del territorio, aperta a tutti gratuitamente. Per l'occasione si potranno degustare birre italiane e vino di Corbara".

Sabato 26 Maggio 2018, 19:21

