La maturità light va in soffitta e il ritorno di due prove scritte fa calare il numero dei centisti. Tornano anche i risultati in linea con quelli del periodo pre-Covid. La maturità 2023, stando a quanto emerge dalla fine dei colloqui, traccia un quadro diverso da quello degli ultimi tre anni, nei quali gli studenti sono stati valutati attraverso un’unica prova orale (per due anni) e da uno scritto con orale (l’anno scorso). Quest’anno sono andate agli archivi due prove scritte e un orale. E i risultati si vedono. Non si replica il boom di cento, ma si torna a numeri e proporzioni vicine a quelle del 2019.

APPROFONDIMENTI Nocera Inferiore: raid al parco giochi dei bambini, rubato l'incasso della struttura Salerno, Unisa al sesto posto tra i grandi atenei italiani Ravello festival: c'è Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala



A Salerno, su un campione di 2.685 maturandi esaminati, 332 ragazzi sono centisti (496 erano stati l’anno scorso), per una incidenza del 12,6%: l’anno scorso alla maturità i centisti rappresentavano il 14,8% dei diplomati. Quest’anno calano anche i lodati: sono 136 nel capoluogo, a fronte dei 192 centisti con lode dell’anno scorso. A Salerno la percentuale più alta di centisti si registra al liceo De Sanctis: sono 51 i centisti e 18 i ragazzi premiati con la lode a fine colloqui orali. Segue il liceo classico Tasso, guidato da Carmela Santarcangelo, che censisce 46 centisti e 14 lodati: al liceo di piazza San Francesco i centisti rappresentano il 27% del totale dei diplomati (la percentuale più alta nel capoluogo), i lodati sono l’8%; ben 47 studenti si sono diplomati nella fascia tra il 99 e il 90 e 39 candidati nella fascia tra l’89 e l’80. La preside Santarcangelo fa notare che il calo dei voti finali c’è stato. Ma è comunque il segno della ripresa della normalità.



«Nel 2020/21 fu ben l’83% ad avere voti superiori al 90, quest’anno sono il 27% - dice la preside del classico Tasso - c’è stato un leggero calo e qualche studente, negli scrutini finali, non ha confermato i requisiti per le lodi. Il primo vero anno di ripresa post Covid è stato un nuovo inizio che lascia ben sperare per il futuro». Al liceo Severi, dove gli esami di maturità si sono conclusi da pochi giorni, il 18% ha riportato il cento finale (l’anno scorso era il 20,3%), ovvero 43 ragazzi (61 l’anno scorso), mentre 16 candidati portano a casa la lode (un anno fa se ne contavano 23). Anche al liceo Regina Margherita esami agli archivi: sono 42 i centisti su 215 candidati, per una incidenza del 19%; i cento con lode al liceo di via Cuomo sono stati 16, in numero raddoppiato rispetto all’anno scorso quando se ne registrarono 9. «Siamo molto soddisfatti e orgogliosi – dice la preside Angela Nappi – questo ci incoraggia a fare ancora meglio».



Al liceo artistico Sabatini Menna si registrano 33 centisti, ovvero il 14% degli esaminati, mentre 7 sono i candidati usciti dagli esami con la lode. Al Liceo Alfano I sono 22 i centisti e 9 i lodati. Al liceo scientifico Da Procida, guidato da Anna Laura Giannantonio, si registrano 24 centisti (37 un anno fa), mentre ben 28 ragazzi si diplomano con la lode (uno in più dell’anno scorso). Il Da Procida è il liceo del capoluogo col più alto numero di centisti con lode. All’istituto Genovesi Da Vinci i centisti sono 25 (in aumento rispetto all’anno scorso quando se ne registrarono 17) e i lodati in 15. All’istituto superiore Trani, annesso al Convitto, sono 17 i centisti e i 3 i lodati. All’alberghiero Virtuoso sono 7 i centisti (19 un anno fa) e nessuno lodato (furono 5 l’anno scorso). All’istituto Galileo Galilei 11 i centisti (18 un anno fa), due i lodati (come l’anno scorso). All’Istituto superiore Giovanni XXIII sono 8 i centisti (6 l’anno scorso) e nessun lodato. All’Istituto Amendola Santa Caterina sono 3 i centisti (12 un anno fa) e un candidato lodato. Dal report comunicato dalle commissioni, si apprende che ai licei si registrino 261 centisti e 115 lodati. Mentre agli istituti tecnico-professionali le performance calano: sono 71 i centisti e 21 i lodati.