Nocera Inferiore: raid al parco giochi dei bambini, rubato l'incasso della struttura

Furto al parco giochi di via Falcone, a Nocera Inferiore. Chi gestisce la struttura ha diffuso i segni del raid attraverso i social, con una nota di grande dispiacere, dato che pare che non si tratti della prima volta. Chi ha agito probabilmente lo ha fatto riuscendo a entrare da una piccola finestra. Poi ha scassinato il registratore di cassa e rubato i soldi. Il luogo dove si è consumato il furto è l'area nei pressi del tribunale di Nocera Inferiore, dove ogni giorno anziani e soprattutto i più piccoli decidono di trascorrere la giornata. Un punto di ritrovo per il quartiere Piedimonte ma non solo. Ora è stato preso di mira da qualche ladro. E quello della scorsa notte, non sarebbe il primo episodio verificatosi, sul quale indagano ora le forze dell'ordine.