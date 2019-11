Cimitero allagato a Nocera Inferiore ed evacuazione dei residenti domiciliati nella fascia pedemontana. La pioggia ha messo in ginocchio la città dell'Agro nocerino, già da questa mattina. Ma in realtà, gli interventi di protezione civile e tecnici sono partiti la scorsa notte, a causa delle prime piogge. Questa mattina, il cimitero comunale è stato chiuso a causa di una serie di allagamenti, segnalati all'amministrazione da alcuni dipendenti comunali. Poi è toccato ai residenti delle fasce montane. Con un'ordinanza, il primo cittadino Manlio Torquato ha firmato un provvedimento che dispone l'evacuazione dalle proprie case delle persone che vivono in zone a rischio idrogeologico. Il provvedimento è diventato esecutivo dalle 7 di questa mattina. Il bollettino della Regione Campania parla di stato di allarme classe I e stato di Attenzione classe VI, per quanto concerne corsi d'acqua e pendici collinari, a rischio frana. Il Centro Operativo Comunale si è riunito da ieri sera, alle 22. La situazione è monitorata anche nelle zone di Villanova, San Mauro e Casarzano, che già in passato hanno registrato allagamenti e disagi specie a ridosso delle abitazioni. Alcuni allagamenti hanno riguardato, tuttavia, anche le strade del centro cittadino. © RIPRODUZIONE RISERVATA