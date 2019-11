© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assolto perchè il fatto non sussiste il titolare di un locale-pub che si trova tra Sarno e San Marzano sul Sarno, finito a giudizio con l'accusa di aver commesso atti sessuali nei confronti di una sua dipendente, una ragazza che lavorava nella struttura come cameriera. Secondo la versione resa dalla parte offesa, prima in denuncia ai carabinieri e poi in tribunale, l'uomo, dopo l'orario di chiusura, quando i due rimanevano soli, avrebbe tentato di approcciarla subdolamente, con l'intenzione di compiereLa vicenda risale al 2014, il periodo nel quale vengono circoscritti gli episodi raccontati dalla ragazza. Ma la storia non ha convinto i giudici del collegio di, che hanno ascoltato diversi testimoni, raffrontando le versioni e vagliando in sede di giudizio tutti gli elementi, compreso il contenuto della denuncia della parte offesa. L'uomo è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale, con la formula del mancato raggiungimento della prova, "perchè il fatto non sussiste". Con la deposizione della sentenza, entro i tempi previsti dalla legge, si potrà meglio comprendere il ragionamento dei giudici.