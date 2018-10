CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 8 Ottobre 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EBOLI - Africani nudi sul balcone, ad Eboli scattano i controlli: «lunedì mattina saremo in via Ripa con i vigili urbani. Ho già parlato con il sindaco. A breve chiederemo ai preti ebolitani, vogliamo sapere chi gestisce quell'appartamento» afferma Giuseppe La Brocca, delegato alla sicurezza. Gli africani vivono da una decina di giorni in un'abitazione della Curia di Salerno. Girano nudi per casa, si stendono vicino al balcone, mettendo in bella mostra i genitali. I residenti di via Ripa sono esasperati: «è una scena indecente e inaccettabile. Abbiamo bambini piccoli in casa. Quegli africani devono indossare almeno dei pantaloncini».A quanto pare, però, la lista delle preoccupazioni è lunga: «Il problema non è solo la loro nudità - spiega Vito Accarino - noi condomini non sappiamo chi sono. Spesso vediamo facce nuove. Entrano, escono. Non sappiamo niente di loro. All'inizio vivevano senza corrente elettrica. Ora dormono su materassini. Non hanno alcun arredamento. In queste condizioni selvagge non è possibile sperare in una civile convivenza».