Minaccia condomini con una motosega in cortile, paura a Sarno

SARNO. Un uomo ha dato in escandescenza per futili motivi, giorni fa, brandendo una motosega e seminando il panico tra diverse persone. L'episodio si è registrato in via Lanzetta, ex traversa Campo Sportivo nel comune di Sarno. Una scena surreale, degna del film americano "Non aprite quella porta", dove un serial killer colpiva le ignare vittime proprio con una motosega. Attimi di grande tensione, insomma, che per fortuna dei presenti non hanno avuto lo stesso esito del film.

Ad intervenire e a risolvere il tutto ci hanno pensato i carabinieri, che hanno bloccato l'uomo, evitando il peggio. Quest'ultimo rischia ora una denuncia a piede libero presso la Procura di Nocera Inferiore. Un momento di follia che poteva trasformarsi in tragedia. Da chiarire i motivi su quanto accaduto, forse legati a questioni di vicinato. Il filmato di quanto successo è stato diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, nel quale si vede l’aggressore rincorrere attorno a un’auto parcheggiata tre persone in fuga. Due hanno trovato riparo nell’androne del palazzo.