Minori, l'artista Di Spirito lascia nel testamento un milione di euro al Comune

L'artista Carlo Di Spirito, scomparso a giugno scorso, ha lasciato un'eredità di circa un milione di euro al comune di Minori, una delle perle della Costiera Amalfitana. A renderlo noto è stato il sindaco Andrea Reale che, a nome della comunità, ha espresso «la propria sincera e profonda gratitudine alla memoria del compianto Carlo Di Spirito, le cui disposizioni testamentarie apportano significativi benefici alla comunità». L'artista ha, infatti, donato 900mila euro che saranno destinati «all'ampliamento del nostro cimitero con la creazione di nuovi loculi funerari e il riassetto della vecchia scalinata che parte dalla strada statale, in ossequio alla sacralità del luogo ed alla sua migliore fruizione per tutti i cittadini. A ciò - spiega Reale - si aggiunge il trasferimento al patrimonio pubblico di un locale al centro del paese da adibire a galleria d'arte, anche a sostegno dei giovani pittori locali. A tale scopo è stata anche destinata una ulteriore somma di 100.000 euro per la sistemazione del locale e la sua promozione sotto la denominazione di «Joyce Art Gallery», in ricordo della scomparsa signora Di Spirito». Il sindaco, inoltre, ha fatto sapere che «l'Amministrazione Comunale ha immediatamente intrapreso tutte le attività necessarie alla realizzazione delle volontà del testatore, in attuazione dei suoi nobili ideali e del suo filantropico altruismo».