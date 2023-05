Ripartono i lavori di somma urgenza per il completamento della messa in sicurezza della strada del Mingardo. Ieri il sindaco di Camerota Mario Scarpitta ha firmato l’ordinanza che dispone l’esecuzione delle opere a partire da stamattina, interventi necessari per la riapertura definitiva dell’intera carreggiata.

Pare che, anche questa volta, si farà ricorso a materiale esplosivo. Negli ultimi tempi, a causa dei massi in bilico, si circolava a senso unico alternato e solo nei giorni in cui non pioveva.

Il provvedimento del primo cittadino è arrivato ieri, a distanza di pochi giorni dalla nuova diffida al Comune emessa della Soprintendenza per i beni paesaggistici, «ad attivare tutte le procedure previste dalla legge per le opere sinora eseguite, per quelle ancora da realizzare e per il progetto di restauro paesaggistico del sito. Gli atti del sindaco - ha anche chiarito - non possono essere presi in considerazione, perché riguardano opere non autorizzate. La disciplina paesaggistica - ricorda - non contempla deroghe. Il nulla osta sarà rilasciato se tutto sarà svolto secondo le norme in vigore». Ieri il ministro Salvini, rispondendo in Senato ad una interrogazione: «Posso chiamare sindaco, presidente della Provincia e del Parco e soprintendente e invitarli a trovare un accordo per una rapida soluzione del problema, considerando che l’estate è alle porte».